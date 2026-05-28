Рада ратифікувала грантову угоду з Францією на 71 млн євро

Депутати в залі парламенту.

У четвер, 28 травня, Верховна Рада підтримала ратифікацію грантової угоди між Україною та Францією, яка передбачає залучення 71 мільйона євро на відновлення критичної інфраструктури та розвиток ключових галузей економіки. Йдеться про законопроєкт №0374, який раніше до парламенту вніс Кабінет міністрів. Документ стосується угоди між урядами України та Французької Республіки, підписаної 20 лютого 2026 року в Києві.

Україна отримає 71 млн євро гранту від Франції

Після ратифікації Україна отримає правові механізми для використання грантових коштів Франції. Фінансування планують спрямувати на відбудову та модернізацію важливих сфер, які постраждали через війну.

Зокрема, кошти підуть на:

охорону здоров’я;

енергетичну інфраструктуру;

транспорт та інші інфраструктурні проєкти;

аграрний сектор ;

; системи водопостачання та водовідведення;

іригацію;

переробку відходів;

гуманітарне розмінування ;

; житлове будівництво;

розвиток цифрових технологій.

Французьке фінансування допоможе прискорити відновлення критично важливих об’єктів та підтримати економічну стійкість України в умовах війни та післявоєнної відбудови.

Як повідомляли Новини.LIVE, парламент 28 травня підтримав ратифікацію кредитної угоди з Європейським Союзом щодо надання Україні фінансування в обсязі 90 млрд євро. Проте у Меморандумі з ЄС визначена низка ключових зобов’язань для України. Виконання цих умов є частиною євроінтеграційного курсу.

Також Україна переходить на європейські правила держзакупівель. Очікується, що це дозволить малому та середньому бізнесу брати участь у масштабних тендерах та зменшить домінування великих компаній на ринку держзамовлень. Ухвалення закону також є частиною пакета реформ, необхідних для отримання міжнародної фінансової підтримки.