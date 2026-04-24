Уряд пропонує не оподатковувати виплати "єСадок"

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення зміни до статті 165 Податкового кодексу України. Ним пропонують не включати до оподатковуваного доходу платника податку суми щомісячної грошової виплати "єСадок". Ініціатором є Кабінет міністрів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту та допис представника уряду в Раді Тараса Мельничука в Telegram.

Батьки зможуть отримати більше грошей

Текст документу поки відсутній, проте Мельничук пояснив ключові зміни, які може запровадити цей законопроєкт.

"Законопроєкт спрямований на створення умов для поєднання батьківства із зайнятістю шляхом надання державної підтримки сім’ям з дітьми у вигляді щомісячної грошової виплати "єСадок" та забезпечення невключення такої виплати до оподатковуваного доходу платника податку у допологовий, післяпологовий період та період догляду за дитиною після її народження", — йдеться в повідомленні.

Документом пропонується передбачити невключення суми щомісячної грошової виплати "єСадок", яка надається відповідно до ЗУ "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Що таке "єСадок"

Програма "єСадок" — це державна ініціатива, спрямована на фінансову підтримку сімей із маленькими дітьми. Її головна мета — допомогти батькам покривати витрати на догляд за дитиною та спростити поєднання роботи й батьківства.

Суть програми полягає у щомісячних грошових виплатах, які родини можуть використовувати на оплату дитячого садка — як державного, так і приватного — або на послуги няні чи інші форми догляду.

Очікується, що така підтримка дозволить батькам швидше повертатися до роботи, а також підвищить доступність дошкільної освіти для дітей.

