Кабмін відновлює Раду коаліції для координації з парламентом

Спікер парламенту Руслан Стефанчук та очільник уряду Сергій Корецький. Фото: Сергій Корецький / Telegram

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив про відновлення роботи Ради коаліції для посилення взаємодії між урядом і Верховною Радою. За його словами, Кабмін також запровадить регулярні зустрічі з керівниками парламентських фракцій і депутатських груп та посилить координацію між міністерствами і профільними комітетами. Відповідних домовленостей досягли під час зустрічі зі спікером парламенту Русланом Стефанчуком.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Корецького.

Допис Сергія Корецького. Фото: скриншот

Уряд покращить взаємодію з парламентом

За словами прем'єра, під час зустрічі зі Стефанчуком сторони визначили конкретні кроки для покращення взаємодії між урядом і парламентом.

"Уряд регулярно проводитиме зустрічі з керівниками фракцій і груп. Домовилися посилити координацію між комітетами та міністерствами", — зазначив Корецький.

Одним із ключових рішень стане відновлення роботи Ради коаліції.

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"Відновлюємо роботу Ради коаліції, щоб підвищити якість урядових законопроєктів і забезпечити ефективну взаємодію Кабінету міністрів та Верховної Ради", — наголосив прем'єр-міністр.

Також уряд проведе детальний аналіз міжнародних зобов'язань України, щоб синхронізувати їх виконання з парламентом. Крім того, планують переглянути перехідні положення законів, які містять доручення Кабінету міністрів.

Окремо під час зустрічі обговорили підготовку Програми діяльності уряду та визначили законодавчі пріоритети.

"Насамперед це підтримка Сил оборони, інтеграція України до ЄС та соціальна політика", — підсумував Корецький.

Як повідомляли Новини.LIVE, 16 липня парламент обрав нового прем’єр-міністра. Ним став Сергій Корецький. Цього ж дня було обрано склад уряду.

Ввечері 16 липня Корецький провів перше засідання нового Кабінету міністрів. За його словами, пріоритетом уряду буде виконання визначених державою завдань та забезпеченні стабільної роботи всіх ключових сфер.