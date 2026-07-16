Сергій Корецький став прем’єр-міністром

Рада обрала Корецького прем'єр-міністром
У четвер, 16 липня, Верховна Рада ухвалила рішення про призначення нового прем’єр-міністра. Уряд тепер очолює Сергій Корецький. За таке рішення проголосували 289 нардепів.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.
Корецький назвав основні завдання для свого уряду
"Відповідно до п.12 ч.1 ст.85 та ч.2 ст.114 Конституції України Верховна Рада України постановляє: призначити Корецького Сергія Федоровича на посаду прем’єр-міністра України", — йдеться в постанові.
Корецький під час виступу назвав основні завдання для свого уряду:
- забезпечення сил оборони;
- масштабування військово-промислового комплексу;
- увага до прифронтових громад;
- підготовка до наступної зими;
- підтримка бізнесу;
- посилення роботи з міжнародними партнерами;
- ефективне використання міжнародної допомоги;
- вступ України до ЄС;
- підтримка внутрішньо переміщених осіб;
- підтримка ветеранів.
Як повідомляли Новини.LIVE, під час сьогоднішнього засідання нардеп Микита Потураєв заявив про складання мандата. Причина: незгода з деякими рішеннями Ради. Він входить до фракції "Слуга народу".
Також Новини.LIVE писали, що 14 липня парламент відправив попередній уряд у відставку. Його очолювала Юлія Свириденко.