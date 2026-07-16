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Головна Політика Рада обрала Корецького прем'єр-міністром

Рада обрала Корецького прем'єр-міністром

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 12:12
Сергій Корецький став прем’єр-міністром
Новий прем’єр-міністр Сергій Корецький. Фото: Сергій Корецький / Facebook

У четвер, 16 липня, Верховна Рада ухвалила рішення про призначення нового прем’єр-міністра. Уряд тепер очолює Сергій Корецький. За таке рішення проголосували 289 нардепів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Корецький назвав основні завдання для свого уряду

"Відповідно до п.12 ч.1 ст.85 та ч.2 ст.114 Конституції України Верховна Рада України постановляє: призначити Корецького Сергія Федоровича на посаду прем’єр-міністра України", — йдеться в постанові.

призначення Корецького
Результати голосування за призначення Корецького. Фото: Ярослав Железняк/Telegram

Корецький під час виступу назвав основні завдання для свого уряду:

  • забезпечення сил оборони;
  • масштабування військово-промислового комплексу;
  • увага до прифронтових громад;
  • підготовка до наступної зими;
  • підтримка бізнесу;
  • посилення роботи з міжнародними партнерами;
  • ефективне використання міжнародної допомоги;
  • вступ України до ЄС;
  • підтримка внутрішньо переміщених осіб;
  • підтримка ветеранів.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час сьогоднішнього засідання нардеп Микита Потураєв заявив про складання мандата. Причина: незгода з деякими рішеннями Ради. Він входить до фракції "Слуга народу".

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Також Новини.LIVE писали, що 14 липня парламент відправив попередній уряд у відставку. Його очолювала Юлія Свириденко.

Кабінет міністрів Верховна Рада Сергій Корецький
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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