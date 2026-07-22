Кабмин возобновляет работу Совета коалиции для координации действий с парламентом

Спикер парламента Руслан Стефанчук и глава правительства Сергей Корецкий. Фото: Сергей Корецкий / Telegram

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил о возобновлении работы Совета коалиции с целью укрепления взаимодействия между правительством и Верховной Радой. По его словам, Кабмин также введет регулярные встречи с руководителями парламентских фракций и депутатских групп и усилит координацию между министерствами и профильными комитетами. Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи со спикером парламента Русланом Стефанчуком.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Корецкого.

Пост Сергея Корецкого. Фото: скриншот

Правительство улучшит взаимодействие с парламентом

По словам премьера, во время встречи со Стефанчуком стороны определили конкретные шаги по улучшению взаимодействия между правительством и парламентом.

"Правительство будет регулярно проводить встречи с руководителями фракций и групп. Договорились усилить координацию между комитетами и министерствами", — отметил Корецкий.

Одним из ключевых решений станет возобновление работы Совета коалиции.

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"Возобновляем работу Совета коалиции, чтобы повысить качество правительственных законопроектов и обеспечить эффективное взаимодействие Кабинета министров и Верховной Рады", — подчеркнул премьер-министр.

Также правительство проведет подробный анализ международных обязательств Украины, чтобы синхронизировать их выполнение с парламентом. Кроме того, планируется пересмотреть переходные положения законов, содержащих поручения Кабинета министров.

Отдельно в ходе встречи обсудили подготовку Программы деятельности правительства и определили законодательные приоритеты.

"Прежде всего это поддержка Сил обороны, интеграция Украины в ЕС и социальная политика", — подытожил Корецкий.

Как сообщали Новини.LIVE, 16 июля парламент избрал нового премьер-министра. Им стал Сергей Корецкий. В этот же день был утвержден состав правительства.

Вечером 16 июля Корецкий провел первое заседание нового Кабинета министров. По его словам, приоритетом правительства будет выполнение определенных государством задач и обеспечение стабильной работы всех ключевых сфер.