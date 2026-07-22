У платіжках за комуналку можуть з'явитися QR-код, а в споживачів тарифні декларації

Нардепи розглянуть закон про комунальні послуги. Фото: пресслужба ВРУ, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні пропонують посилити захист прав споживачів житлово-комунальних послуг. Для цього у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає більшу прозорість тарифів, нові вимоги до платіжок та додаткові гарантії для споживачів. Зокрема, у рахунках за комунальні послуги можуть з'явитися QR-коди з детальною інформацією про формування тарифу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

В Україні можуть запровадити тарифну декларацію

Автором законопроєкта є нардеп від "Слуги народу" Сергій Гривко.

Документ передбачає запровадження так званої тарифної декларації. Її мають затверджувати одночасно зі встановленням або зміною тарифу на житлово-комунальні послуги. У такій декларації повинні міститися детальний розрахунок вартості послуги, економічне обґрунтування тарифу та інформація про всі його складові.

Автори законопроєкту також пропонують забезпечити відкритий доступ до тарифних декларацій не лише для чинних тарифів, а й для тих, що діяли раніше. Крім того, інформацію про структуру тарифів пропонується визнати відкритою, щоб її не можна було обмежувати у доступі, за винятком випадків, визначених законом.

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QR-коди у платіжках та нові вимоги до рахунків

Ще одне нововведення — використання QR-кодів у платіжках за житлово-комунальні послуги. Після сканування споживач зможе перейти до тарифної декларації, на підставі якої було сформовано плату.

Також законопроєкт передбачає оновлення вимог до рахунків. У них має бути більше зрозумілої інформації про всі нарахування, періоди їх проведення та розрахунок заборгованості, щоб споживачі могли самостійно перевірити правильність сум.

Додатковий захист споживачів

Окремо документ пропонує посилити відповідальність виконавців житлово-комунальних послуг і управителів багатоквартирних будинків за неправильне нарахування вартості послуг та порушення правил формування тарифів.

Крім цього, законопроєктом пропонується заборонити комунальним підприємствам обмежувати або припиняти надання послуг споживачам, які проживають на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих РФ територіях, за винятком випадків, коли це необхідно з технічних причин. Таке положення має діяти для підтримки жителів регіонів, які найбільше постраждали від війни.

Як писали Новини.LIVE, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує зобов'язати операторів і провайдерів електронних комунікацій відновлювати пошкоджені мережі на територіях, де тривають або завершилися бойові дії. Документ також передбачає створення правових механізмів для проведення аварійно-відновлювальних робіт навіть у небезпечних регіонах, щоб швидше повертати людям доступ до зв'язку. Ініціатива покликана забезпечити безперервність електронних комунікацій під час війни та після деокупації територій.

Крім того, нардепам пропонують біля шкіл заборонити продавати шаурму, фастфуд та солодкі напої. Автори ініціативи пояснюють, що такі зміни мають сприяти зниженню рівня ожиріння та інших захворювань серед дітей.