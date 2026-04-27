Комітет Ради розглянув постанову про звільнення Клименка

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розглянув проєкт постанови про звільнення Ігоря Клименко з посади голови Міністерства внутрішніх справ. Нардепам рекомендували відхилити постанову. За проголосувала тільки одна нардепка — авторка документа Юлія Яцик.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Проти звільнення Клименка виступили 16 нардепів

"Звільнити Клименка Ігоря Володимировича з посади міністра внутрішніх справ України", — йдеться в проєкті.

Ініціаторка Яцик в пояснювальній записці зазначає, що діяльність Клименка на посаді є "незадовільною".

Железняк повідомив, що проти виступили 16 парламентарів, утримався — один.

Як писали Новини.LIVE, причиною активного обговорення звільнення Клименка став теракт в Києві, який трапився 18 квітня в Голосіївському районі. Тоді чоловік, який розгулював вулицею та захопив заручників у супермаркеті, вбив сімох людей. У той же час в мережі з’явилося відео, як двоє патрульних — Михайло Дробницький та Ганна Дудіна — втекли одразу після того, як пролунали перші постріли та залишили цивільних.

Згодом Клименко назвав дії патрульних "великим соромом". Проте він закликав суспільство утриматися від узагальнень і не переносити провину двох поліцейських на всю структуру Національної поліції. Одна очільник патрульної поліції після інциденту пішов у відставку.