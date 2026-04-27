Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Політика Комітет Ради розглянув постанову про звільнення Клименка

Комітет Ради розглянув постанову про звільнення Клименка

Ua ru
Дата публікації: 27 квітня 2026 15:53
Комітет Ради розглянув постанову про звільнення Клименка
Міністр Ігор Клименко. Фото: Новини.LIVE

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розглянув проєкт постанови про звільнення Ігоря Клименко з посади голови Міністерства внутрішніх справ. Нардепам рекомендували відхилити постанову. За проголосувала тільки одна нардепка — авторка документа Юлія Яцик.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

проєкт звільнення Клименка
Проєкт постанови на сайті Ради. Фото: скриншот

Проти звільнення Клименка виступили 16 нардепів

"Звільнити Клименка Ігоря Володимировича з посади міністра внутрішніх справ України", — йдеться в проєкті.

Ініціаторка Яцик в пояснювальній записці зазначає, що діяльність Клименка на посаді є "незадовільною".

Железняк повідомив, що проти виступили 16 парламентарів, утримався — один.

допис Железняка
Допис нардепа Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, причиною активного обговорення звільнення Клименка став теракт в Києві, який трапився 18 квітня в Голосіївському районі. Тоді чоловік, який розгулював вулицею та захопив заручників у супермаркеті, вбив сімох людей. У той же час в мережі з’явилося відео, як двоє патрульних — Михайло Дробницький та Ганна Дудіна — втекли одразу після того, як пролунали перші постріли та залишили цивільних. 

Згодом Клименко назвав дії патрульних "великим соромом". Проте він закликав суспільство утриматися від узагальнень і не переносити провину двох поліцейських на всю структуру Національної поліції. Одна очільник патрульної поліції після інциденту пішов у відставку.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації