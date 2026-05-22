Раді пропонують посилити оподаткування банків: реакція НБУ

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15262 щодо змін до оподаткування банківського сектору. Документ передбачає особливий підхід до сплати податку на прибуток банками. Автори ініціативи пояснюють необхідність такого кроку значними доходами фінустанов під час війни.

В Україні можуть знову запровадити екстраподаток для банків

Одним із ініціаторів законопроєкту став голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. За його словами, банки отримують рекордні прибутки, зокрема завдяки операціям із державними цінними паперами.

Зазначається, що за підсумками 2025 року доходи 60 українських банків сягнули 579,3 млрд грн. Це на 14,2% більше порівняно з 2024 роком та майже на 30% більше, ніж у 2023 році.

У парламенті вважають, що додаткові надходження від підвищеного оподаткування можуть бути спрямовані на фінансування сектору безпеки та оборони. Також автори законопроєкту нагадують, що механізм додаткового оподаткування банків уже застосовувався у попередні роки.

Позиція НБУ

Водночас у Національному банку України розкритикували ідею продовження практики так званого екстраподатку. У НБУ заявили, що підвищена ставка у 50% у 2023 році розглядалася як тимчасовий вимушений крок, однак її подальше застосування може негативно вплинути на кредитування економіки.

У регуляторі наголошують, що прибуток банків є одним із головних джерел формування капіталу, необхідного для видачі кредитів бізнесу та населенню. За оцінками НБУ, короткостроковий фіскальний ефект від додаткового податку може коштувати економіці сотень мільярдів гривень потенційного кредитного ресурсу в майбутньому.

Також у Нацбанку звернули увагу, що значну частину прибутків сектору формують державні банки, які і так перераховують дивіденди до бюджету.

Крім того, у регуляторі вважають, що підвищене податкове навантаження може погіршити інвестиційну привабливість банківського сектору та ускладнити майбутню приватизацію держбанків.

У НБУ заявили, що банківська система під час війни не посилює економічні ризики, а навпаки підтримує економіку, забезпечує кредитування та стабільну роботу фінансової системи.

