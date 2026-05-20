ВР пропонують дозволити спікеру підписувати закони замість президента

Спікер парламенту Руслан Стефанчук.

У Верховній Раді пропонують змінити процедуру підписання законів у випадках, коли президент не підписує документ у визначені Конституцією строки. Відповідні зміни передбачають, що якщо президент України протягом 15 днів після отримання закону не повернув його до парламенту зі своїми пропозиціями та не наклав вето, закон зможе офіційно оприлюднити голова Верховної Ради. У такому випадку документ публікуватимуть із позначкою "схвалено президентом України відповідно до частини третьої статті 94 Конституції України".

Автори ініціативи хочуть законодавчо закріпити механізм, який дозволить уникати затримок із набуттям чинності законів.

Зараз Конституція України передбачає, що якщо президент не повернув закон із вето протягом 15 днів, він вважається схваленим і має бути підписаний та офіційно оприлюднений. Однак у законодавстві чітко не прописано, хто саме має оприлюднювати закон, якщо президент фактично цього не зробив.

Новий законопроєкт пропонує надати таке право голові Верховної Ради. Виняток — петиції до президента.

Водночас автори документа пропонують зробити виняток для випадків, коли громадяни просять президента накласти вето на закон. Якщо петиція до президента із закликом ветувати закон набере понад 25 тисяч підписів, спрощена процедура оприлюднення через голову Верховної Ради застосовуватися не буде.

У такому випадку президент зможе окремо розглянути вимоги громадян щодо ветування документа.

Також законопроєкт стосується ситуацій, коли парламент повторно ухвалює закон після президентського вето не менш як двома третинами голосів народних депутатів. У такому випадку, якщо президент знову не підписує документ, голова Верховної Ради також зможе офіційно оприлюднити закон власним підписом.

