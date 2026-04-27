Буданов буде присутній на Погоджувальній раді сьогодні

Очільник ОП Кирило Буданов.

Очільник Офісу президента Кирило Буданов буде сьогодні присутній на засіданні Погоджувальної Ради. Очікується, що він обговорить з нардепами порядок денний на тиждень. А також темою розмови стане комунікація та єдність у парламенті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Буданов обговорить з нардепами питання єдності

За словами Железняка, на 16:00 сьогодні буде проведена стандартна Погоджувальна рада представників фракцій та груп.

А вже о 18:00 на зустріч із нардепами приїде Буданов.

"Ну і у середу планується ще зустріч голови ОП та очільників областей з представниками "малої фракції" "Слуга народу" (це заступники фракції + голови комітетів)", — йдеться в повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, Буданов не хотів ставати главою ОП, але йому поставили ультиматум. ЗМІ писали, що Буданову дали вибір — або просто піти з ГУР, або піти з ГУР і очолити ОП. Сам розвідник пояснив, що погодився на нову посаду як на новий етап і можливості для розвитку.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в парламенті рекордно мала кількість нардепів — 391. Конституційний склад Ради передбачає 450 депутатів. Проте вже цього тижня у "Слузі народу" може з’явитися нова особа.