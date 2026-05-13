Рада вдруге розгляне припинення повноважень нардепа Цабаля

Нардеп Володимир Цабаль. Фото: Ярослав Железняк / Telegram

У Верховній Раді вдруге зареєстровано проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Володимира Цабаля. У вівторок, 12 травня, парламент провалив це голосування. Таке рішення підтримали лише 209 нардепів.

Проєкт постанови про припинення повноважень Цабаля. Фото: скриншот

Цабаля в Раді може замінити політолог Давидюк

Цабаль хоче покинути Раду за власним бажанням.

"Припинити достроково повноваження народного депутата України Цабаля Володимира Володимировича, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія "Голос", у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень", — йдеться в повідомленні.

Замінити Цабаля в парламенті може політолог Микола Давидюк.

