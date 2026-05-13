Головна Політика Рада вдруге розгляне припинення повноважень нардепа Цабаля

Дата публікації: 13 травня 2026 11:06
Нардеп Володимир Цабаль. Фото: Ярослав Железняк / Telegram

У Верховній Раді вдруге зареєстровано проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Володимира Цабаля. У вівторок, 12 травня, парламент провалив це голосування. Таке рішення підтримали лише 209 нардепів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

постанова
Проєкт постанови про припинення повноважень Цабаля. Фото: скриншот

Цабаля в Раді може замінити політолог Давидюк

Цабаль хоче покинути Раду за власним бажанням.

"Припинити достроково повноваження народного депутата України Цабаля Володимира Володимировича, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія "Голос", у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень", — йдеться в повідомленні.

Замінити Цабаля в парламенті може політолог Микола Давидюк

Як писали Новини.LIVE, нещодавно нардепи зареєстрували в Раді пропозицію надати відпустки особам, які відбували покарання та пішли на фронт. Зокрема, для жінок хочуть надати відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Також колишні в’язні зможуть проходити лікування за місцем проживання або служби за рішенням військово-лікарської комісії.

Крім того, в парламенті обговорюють зниження мобілізаційного віку. Замість 25 років хочуть запровадити 23. Для цього можуть заборонити виїзд за кордон для осіб чоловічої статі до 22 років.

Верховна Рада Голос нардепи
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
