Сім років президентства Зеленського: як відбувалася інавгурація 2019 року

У середу, 20 травня 2026 року, минає сім років із дня інавгурації Володимира Зеленського — шостого президента України. Урочиста церемонія вступу на посаду відбулася у Верховній Раді 20 травня 2019 року. Це сталося через 20 днів після його перемоги на президентських виборах.

Новини.LIVE розповідають, як відбувалася інавгурація Зеленського у 2019 році та що цьому передувало.

Що таке інавгурація

Інавгурація — це офіційна церемонія вступу новообраного президента на посаду. Саме після складання присяги глава держави офіційно отримує всі президентські повноваження.

В Україні інавгурація традиційно проходить у сесійній залі Верховної Ради. Під час церемонії президент складає присягу українському народові, поклавши руку на Конституцію України та Пересопницьке Євангеліє — одну з найцінніших українських історичних і духовних пам’яток.

Після складання присяги голова Конституційного Суду офіційно оголошує про вступ президента на посаду, а новообраний глава держави виголошує інавгураційну промову.

Як Зеленський переміг на виборах 2019 року

Президентські вибори 2019 року стали одними з найрезонансніших в історії незалежної України. Володимир Зеленський, який до цього був відомий як актор, продюсер і керівник студії "Квартал 95", уперше брав участь у президентських виборах і не мав політичного досвіду.

У другому турі виборів Зеленський здобув понад 73% голосів виборців, перемігши п’ятого президента України Петра Порошенка. Такий результат став одним із найвищих в історії українських президентських виборів.

Його виборча кампанія будувалася на обіцянках:

оновлення влади;

боротьби з корупцією;

перезавантаження політичної системи;

завершення війни на Донбасі;

приходу "нових облич" у політику.

Перемогу Зеленського багато хто сприйняв як запит суспільства на масштабні зміни в країні.

Як проходила інавгурація Зеленського

20 травня 2019 року Зеленський прибув до Верховної Ради через площу Конституції. Перед початком церемонії він вітався з людьми, тиснув руки громадянам та робив селфі.

Під час урочистого засідання парламенту Зеленський склав присягу українському народові та офіційно став президентом України.

Його інавгураційна промова одразу привернула увагу гучними політичними заявами. Зеленський закликав українців до єдності, говорив про необхідність завершення війни та звертався до українців за кордоном із закликом повертатися в Україну.

Однією з головних подій того дня стало оголошення про розпуск Верховної Ради VIII скликання та призначення дострокових парламентських виборів. Це рішення викликало гострі політичні суперечки, однак пізніше Конституційний Суд визнав указ законним. Також Зеленський закликав до кадрових змін у владі та заявив про необхідність перезавантаження державних інституцій.

Чому інавгурацію 2019 року називали символом нової епохи

Інавгурацію Зеленського багато хто сприймав як символ зміни політичної епохи в Україні.

Атмосфера церемонії відрізнялася від попередніх президентських вступів на посаду.

Зеленський активно контактував із людьми, не уникав натовпу та позиціонував себе як "президент простих українців". Це стало частиною його політичного образу та передвиборчої кампанії.

Сім років президентства: від "нового обличчя" до воєнного часу

За сім років президентства Україна пройшла через кілька історичних криз і подій:

пандемію COVID-19 ;

; повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році;

Росії у 2022 році; запровадження воєнного стану ;

; масштабну міжнародну підтримку України;

початок переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Після початку повномасштабної війни роль президента України суттєво змінилася. Володимир Зеленський став одним із головних міжнародних символів українського спротиву.

Його діяльність була зосереджена на міжнародній дипломатії, отриманні військової допомоги, підтримці української армії, питаннях безпеки та оборони держави та комунікації із союзниками України.

Таким чином, за сім років президентства шлях Зеленського пройшов від образу "нового політика" та символу суспільного запиту на зміни — до керівництва країною в умовах найбільшої війни в сучасній історії України.

