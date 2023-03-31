Зустріч пройшла невдало: Зеленський про переговори Сі Цзіньпіна та путіна

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропозиція диктатора Росії Володимира Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі свідчить про невдалу зустріч з главою Китаю Сі Цзіньпінем.

Про це Зеленський заявив на пресконференції з нагоди деокупації Бучі, передає "РБК-Україна".

Читайте також:

Що сказав Зеленський

На думку Зеленського, путін зараз потребує демонстрації перемог, але не зміг досягти цього на полі бою, розпочавши криваву війну.

"Якщо ви хочете мою особисту думку. Сигнал, що росія хоче розмістити свою ядерну зброю в білорусі, говорить про невдалу зустріч з Китаєм. Потрібно було показати якусь суб'єктність, яку росія під керуванням путіна втратила", — заявив Зеленський.

Президент України зазначив, що путін не шкодує людей своєї країни, але й не вважає їх, а розміщення ядерної зброї в білорусі свідчить про втрату суб'єктності режиму лукашенка, оскільки він більше не контролює, яка зброя буде розміщена на її території.

Нагадаємо, що 20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін прилетів до москви, де провів зустріч з російським диктатором володимиром путіним.

Експерт-міжнародник та спеціаліст по Китаю Андрій Бузаров у коментарі Новини.LIVE зазначив, що дводенний візит китайського лідера Сі Цзіньпіна в росію — сигнал світу про те, що він на крок наблизився до росії і країн євразійського напрямку.