Зачем Китай заявил о сотрудничестве с российской армией

Расшифрован смысл заявления Китая о сотрудничестве с россией
Последнее заявление Китая о расширении сотрудничества с россией имеет двойной смысл. Он заключается в том, что ставит на паузу вопросы возможности предоставления россии оружия и технологий и посылает "дипломатический сигнал" США.
Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
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"Следует говорить, что это — политическое заявление, в котором делается посыл некоторым странам", — сказал Снегирев.
Я не исключаю, добавил он, что на встрече Си с путиным решались многовекторные вопросы, среди которых были и вопросы Тайваня, и вопросы Украины.
По словам, аналитика, последнее заявление это — некая китайская дипломатическая философия.
С одной стороны, считает Снегирев, Китай говорит о расширении партнерства с рф, а с другой — Китай ставит на паузу передачу россии новейших технологий, чего россия, собственно, от него и хотела, да и вообще — поставок конвенционных видов вооружения.
"Но эти заявления в первую очередь следует рассматривать как элемент дипломатического давления на Соединенные Штаты Америки", — уверен военный эксперт.
Что сказали в Китае
На брифинге официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй сказал, что Китайская армия заявляет о готовности к сотрудничеству с российской армией. В китайском Минобороны высказали планы по дальнейшему укреплению стратегической коммуникации и координации.
Напомним, что 20 марта лидер Китая Си Цзиньпин прилетел в Москву , где провел встречу с российским диктатором владимиром путиным.
Эксперт-международник и специалист по Китаю Андрей Бузаров в комментарии Новини.LIVE отметил, что двухдневный визит китайского лидера Си Цзиньпина в россию — сигнал мира о том, что он на шаг приблизился к россии и странам евразийского направления.