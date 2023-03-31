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Расшифрован смысл заявления Китая о сотрудничестве с россией

31 марта 2023 12:01
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Зачем Китай заявил о сотрудничестве с российской армией
Поднебесная совершила очередной дипломатический ход. Фото: Pavel Byrkin/REUTERS
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Последнее заявление Китая о расширении сотрудничества с россией имеет двойной смысл. Он заключается в том, что ставит на паузу вопросы возможности предоставления россии оружия и технологий и посылает "дипломатический сигнал" США.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Следует говорить, что это — политическое заявление, в котором делается посыл некоторым странам", — сказал Снегирев.

Дмитро Снєгирьов
Дмитрий Снегирев

Я не исключаю, добавил он, что на встрече Си с путиным решались многовекторные вопросы, среди которых были и вопросы Тайваня, и вопросы Украины.

По словам, аналитика, последнее заявление это — некая китайская дипломатическая философия.

С одной стороны, считает Снегирев, Китай говорит о расширении партнерства с рф, а с другой — Китай ставит на паузу передачу россии новейших технологий, чего россия, собственно, от него и хотела, да и вообще — поставок конвенционных видов вооружения.

"Но эти заявления в первую очередь следует рассматривать как элемент дипломатического давления на Соединенные Штаты Америки", — уверен военный эксперт.

Что сказали в Китае

На брифинге официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй сказал, что Китайская армия заявляет о готовности к сотрудничеству с российской армией. В китайском Минобороны высказали планы по дальнейшему укреплению стратегической коммуникации и координации.

Напомним, что 20 марта лидер Китая Си Цзиньпин прилетел в Москву , где провел встречу с российским диктатором владимиром путиным.

Эксперт-международник и специалист по Китаю Андрей Бузаров в комментарии Новини.LIVE отметил, что двухдневный визит китайского лидера Си Цзиньпина в россию — сигнал мира о том, что он на шаг приблизился к россии и странам евразийского направления.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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