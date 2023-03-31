Встреча прошла неудачно: Зеленский про переговоры Си Цзиньпина и путина

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение диктатора россии владимирапутина разместить ядерное оружие в беларуси свидетельствует о неудачной встрече с главой Китая Си Цзиньпинем.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции по случаю деоккупации Бучи, передает "РБК-Украина".

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По мнению Зеленского, путин сейчас нуждается в демонстрации побед, но не смог добиться этого на поле боя, начав кровавую войну.

"Если вы хотите мое личное мнение. Сигнал, что Россия хочет разместить свое ядерное оружие в Беларуси, говорит о неудачной встрече с Китаем. Нужно было показать какую-то субъектность, которую Россия под управлением Путина потеряла", — заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что путин не жалеет людей своей страны, но и не считает их, а размещение ядерного оружия в беларуси свидетельствует о потере субъектности режима лукашенко, так как он больше не контролирует, какое оружие будет размещено на его территории.

Напомним, что 20 марта лидер Китая Си Цзиньпин прилетел в москву, где провел встречу с российским диктатором владимиром путиным.

Эксперт-международник и специалист по Китаю Андрей Бузаров в комментарии Новини.LIVE отметил, что двухдневный визит китайского лидера Си Цзиньпина в россию — сигнал мира о том, что он на шаг приблизился к россии и странам евразийского направления.