ЗМІ дізналися, про що говорили Чарльз III та Зеленський під час зустрічі

Президент України Володимир Зеленський та король Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльз III / Фото: REUTERS/Aaron Chown

Президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з королем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльзом III. Монарх був радий вітати главу нашої держави в Букінгемському палаці.

Про це повідомляє BBC.

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"Ми всі так довго переживали за вас і думали про вашу країну, я не можу навіть сказати вам, наскільки", — сказав король Зеленському.

Чарльз III зазначив, що дуже радий тому, що британський уряд і парламент з перших днів російського вторгнення суттєво підтримують Україну.

Зеленський сказав, що для нього честь бути першим главою держави, якого приймали у Букінгемському палаці.

"Для мене честь — бути першим президентом України за всю історію українсько-британських відносин, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх. Вдячний Його Величності за теплий прийом і підтримку українських громадян, які знайшли прихисток від війни у Великій Британії", — сказав Президент.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський перебував з робочим візитом у Великій Британії. Глава держави подякував британському народу та окремо Ріші Сунаку за зусилля зі зміцнення обороноздатності України, за надану гуманітарну та фінансову допомогу після початку повномасштабної агресії, за підтримку українців, які вимушено залишили свої будинки через російську війну.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Великої Британії будуть ухвалені важливі у військовому плані рішення. Також він нагадав про відправку танків для України.