СМИ узнали, о чем говорили Чарльз III и Зеленский во время встречи

Президент Украины Владимир Зеленский и король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III / Фото: REUTERS/Aaron Chown

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III. Монарх был рад приветствовать главу нашего государства в Букингемском дворце.

Об этом сообщает BBC.

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"Мы все так долго переживали за вас и думали о вашей стране, я не могу даже сказать вам, насколько", — сказал король Зеленскому.

Чарльз III отметил, что очень рад тому, что британское правительство и парламент с первых дней российского вторжения существенно поддерживают Украину.

Зеленский сказал, что для него честь быть первым главой государства, которого принимают в Букингемском дворце.

"Для меня честь быть первым президентом Украины за всю историю украинско-британских отношений, которого почтил своей аудиенцией британский монарх. Благодарен Его Величеству за теплый прием и поддержку украинских граждан, нашедших убежище от войны в Великобритании", — сказал Президент.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский находился с рабочим визитом в Великобритании. Глава государства поблагодарил британский народ и отдельно Риши Сунака за усилия по укреплению обороноспособности Украины, за оказанную гуманитарную и финансовую помощь после начала полномасштабной агрессии, за поддержку украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за российской войны.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию будут приняты важные в военном плане решения. Также он напомнил об отправке танков Украине.