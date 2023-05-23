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З'ясувалося, як Зеленський потрапив на саміт G7

23 травня 2023 11:29
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, хто запросив Зеленського в Японію
Володимир Зеленський бере участь y саміті G7. Фото: president.gov.ua
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Рішення про запрошення Президента України Володимира Зеленського на саміт G7 до Японії могло виникнути раптово. Взяти участь у ньому українському лідеру могли запропонувати під час його нещодавної робочої поїздки провідними країнами Заходу.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE вислjвив політолог, директор Центру прикладних політологічних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Володимир Фесенко. Фото: Новини.LIVE

"Я не виключаю, що питання про візит Зеленського в Японію було узгоджено під час його європейської подорожі. Просто про це не повідомляли", — сказав Фесенко. 

За його словами, тоді ще як раз Зеленський зустрічався з лідерами чотирьох країн, які представляють Європу у "Великій сімці", і тоді, певно, була домовленість про візит.

Що було в Хіросімі

У суботу, 20 травня, в японському місті Хіросіма відбувся саміт "Великої сімки". Україна стала почесним учасником роботи G7. 

"Цей тиждень дуже непростий, але дуже важливий. У п’ятницю — Ліга арабських держав. Субота й неділя — G7 плюс Україна та ще розширений формат — сім плюс партнери, зокрема Глобальний Південь, плюс Україна. Інтенсивно", — розповів Зеленський.

Глава держави зазначив, що у Хіросімі, Україна була справді почесним учасником роботи "Великої сімки". Українська тематика — центральна, а шана до всіх українців — особлива.

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