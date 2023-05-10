Чи є ще в запасі у Заходу санкції проти РФ

Путіна чекає захід нафтогазової стабільності в РФ. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin

У Європейському Союзі останніми днями пожвавилися дискусії навколо наповнення чергового, 11-го пакету санкцій проти Російської Федерації.

Між тим на Заході знаходяться люди, які висловлюють поки що боязкі припущення, що, ймовірно, санкційна скарбниця проти РФ досягли своєї стелі і далі настане час, коли крити карту буде немає чим.

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Пакет за пакетом

Як відомо, перші санкційні обмеження на адресу Російської Федерації полетіли після її анексії Криму у 2014 році. А з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну санкційні пакети посипалися як з рогу достатку.

Європа запровадила санкції проти РФ у відповідь на військову агресію проти України. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Таким чином ЄС десятьма своїми санкційними пакетами заглушив РФ практично весь експорт нафти, газу, заблокував постачання новітніх технологій, приладів, автомобілів, побутових електротоварів тощо. Вже не говоримо про масу введених персональних санкції та заблокованих особистих рахунків сотень російських фіз- та юросіб.

Сьогодні окремі країни Євросоюзу закликають запровадити обмеження щодо російської ядерної енергетики. Адже ця галузь наразі є єдиною санкційно недоторканою.

Зондування грунту

На останньому саміту міністрів закордонних справ Великої сімки, який відбувся всередині квітня в Японії, одним з ключових питань було посилення санкцій проти Росії.

"Серед іншого лунала пропозиція на тотальну заборону експорту в Росію. Не всі це, звичайно, підтримують. Зокрема, і в Євросоюзі. Так само, як не всі в Євросоюзі підтримують ідею введення санкцій проти "Росатому". Оскільки тут є економічні інтереси окремих суб'єктів. Однак те, що посилення санкцій обговорюється і воно в тій чи іншій формі відбудеться, немає сумнівів", — коментує ситуацію політолог, директор Центру прикладних політологічних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Володимир Фесенко. Фото: УНІАН

Санкційний пік

Як би там не було, пояснює політолог, але треба зрозуміти та прийняти як належне: санкційний режим дійсно майже досягнув своєї стелі.

"Тобто основні резерви для посилення санкцій майже вичерпані", — констатує Фесенко.

Водночас, за його словами, зараз акцент при формуванні обмежень для РФ буде робитися в кожному новому пакеті санкцій.

На думку аналітика, цей акцент буде робитися не на розширення санкцій, оскільки вони і без того вже охопили більшість сфер російської економіки.

Нашкодити противнику

У зв'язку з цим варто наголосити, що повністю припинити дію санкцій різні країни Заходу не готові, тому що це може нашкоди їхнім економічним інтересам, їхній економічній ситуації.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS

"Отже, ніхто не буде стріляти собі в ногу, — пояснює Фесенко. — Вони будуть діяти гнучко. Адже принцип санкцій — нашкодити противнику, а не собі. Але акцент буде робитися на посилення режиму вторинних санкцій. Для того, щоб поширити запобіжники обходу санкцій, тіньового імпорту тощо".

Мікстура діє поступово

Інша річ — наскільки дієві та відчутні для країни-агресорки вже існуючі санкції.

Як зазначає експерт, у багатьох із нас була уява, що саме санкції переможуть Росію. Але це була завищена оцінка.

Як показує світовий досвід, є країни менші за масштабами РФ, з меншими запасами корисних природних копалин. Наприклад, Північна Корея й Іран.

Ці країни десятки років перебувають під санкціями. І проблеми в них є, вони відчутні, однак катастрофи не сталося.

"Санкції не дають абсолютного ефекту. Їхня мета в тому, щоб покарати за агресію, показати, що країна зробила неправильний крок. А по-друге, що важливо у випадку з Росією, — послаблення економічного потенціалу та військового сектору", — роз'яснює санкційний принцип Фесенко.

Як відомо, будь-який лікувальний ефект проявляється не відразу. Так само і санкційна користь стає помітною поступово.

Минулого року всі очікували більший ефект від санкцій, але цього не сталося за однієї простої причини: світове зростання цін на газ і нафту. І це значною мірою нівелювало санкційний ефект.

Але зараз обмеження для Росії на ринках нафти і газу починають працювати.

Зокрема, надходження до російського бюджету від цього різко скоротилися, і фінансове напруження в Росії посилюється.

Росіянин біля табло з курсом валют. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Також ми бачимо у них технологічні проблеми, хоча Росія і намагається обходити санкції. Росіяни створили на державному рівні систему тіньового імпорту, налагоджують через треті країни, компанії-прокладки імпорт різних технологічних компонентів.

Як би там не було, все це дає лише певний короткочасний ефект, але все одно не покриває дефіциту повністю і призводить до здорожчення товарів і послуг. До того ж не вирішує для росіян проблеми, а призводить до технологічної стагнації економіки. Тобто Росію це не вбиває, але значно послаблює.