Зеленський підбив підсумки свого візиту до Японії

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у саміті країн "Великої сімки" в Хіросімі. Фото: ОП

У суботу, 20 травня, в японському місті Хіросіма відбувся саміт "Великої сімки". Україна стала почесним учасником роботи G7.

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський у зверненні, підбиваючи підсумки свого візиту в Японію.

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"Цей тиждень дуже непростий, але дуже важливий. У п’ятницю — Ліга арабських держав. Субота й неділя — G7 плюс Україна та ще розширений формат — сім плюс партнери, зокрема Глобальний Південь, плюс Україна. Інтенсивно", — розповів Зеленський.

Глава держави зазначив, що у Хіросімі, Україна була справді почесним учасником роботи "Великої сімки". Українська тематика — центральна, а шана до всіх українців — особлива.

Під час свого робочого візиту в Японію Володимир Зеленський зустрівся та провів переговори з президентом США Джо Байденом, з лідером Індонезії Джоко Відодо, з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем, з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо, а також з лідерами Австралії, В'єтнаму та Японії і тд.

"Світ чує нашу позицію. Захист і гарантії безпеки, повернення всіх наших територій, всіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру… Щодо кожного суттєвого для України пункту маємо порозуміння зі світовою більшістю. І разом будемо збільшувати український потенціал", — додав український Президент.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів про формулу миру на саміті країн G7 в японському місті Хіросіма. За його словами, світ має силу, достатню для того, щоб крок за кроком змусити Росію відновити мир.