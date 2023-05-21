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У липні Зеленський хоче провести саміт формули миру

21 травня 2023 13:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У липні Зеленський хоче провести саміт формули миру
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Yves Herman/Pool/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський хоче провести саміт формули миру. Він може відбутися вже у липні цього року.

Про це Володимир Зеленський розповів на саміті країн G7.

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Саміт формули миру

"Скоро — 500 днів повномасштабної війни, вже в липні це буде. І це символічний проміжок часу, хороший місяць, щоб зібрати саміт формули миру — саміт світової більшості. Саміт усіх, хто поважає чесність і хоче закінчити цю війну", — сказав Зеленський.

Український лідер запросив країни G7 приєднатися до спільних зусиль.

Зеленський наголосив, що Україна створила формулу миру так, щоб кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН. Президент додав, що кожен у світі може обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати.

Нагадаємо, сьогодні, 21 травня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом. Вони обговорили подальшу взаємодію та формулу миру.

Також ми писали, що Володимир Зеленський розповів про формулу миру на саміті країн G7 в японському місті Хіросіма. За його словами, світ має силу, достатню для того, щоб крок за кроком змусити Росію відновити мир.

Додамо, в японському місті Хіросіма Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Вони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, приділивши окрему увагу подальшій взаємодії у сфері безпеки й оборони.

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