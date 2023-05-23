Стало известно, кто пригласил Зеленского в Японию

Владимир Зеленский принимает участие в саммите G7. Фото: president.gov.ua

Решение о приглашении Президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 в Японию могло возникнуть внезапно. Принять участие в нем украинскому лидеру могли предложить во время его недавней рабочей поездки по ведущим странам Запада.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал политолог, директор Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Читайте также:

Владимир Фесенко. Фото: Новини.LIVE

"Я не исключаю, что вопрос о визите Зеленского в Японию был согласован во время его европейского путешествия. Просто об этом не сообщалось", — сказал Фесенко.

По его словам, тогда еще как раз Зеленский встречался с лидерами четырех стран, которые представляют Европу в "Большой семерке", и тогда, вероятно, была договоренность о визите.

Что было в Хиросиме

В субботу, 20 мая, в японском городе Хиросима состоялся саммит "Большой семерки". Украина стала почетным участником G7.

"Эта неделя очень непростая, но очень важная. В пятницу — Лига арабских государств. Суббота и воскресенье — G7 плюс Украина и еще расширенный формат — семь плюс партнеры, в том числе Глобальный Юг, плюс Украина. Интенсивно", — рассказал Зеленский.

Глава государства отметил, что в Хиросиме Украина была действительно почетным участником работы "Большой семерки". Украинская тематика — центральная, а уважение ко всем украинцам — особое.