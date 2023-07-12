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Дуда розкритикував рішення саміту НАТО щодо України

12 липня 2023 09:51
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Дуда розкритикував рішення саміту НАТО щодо України
Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Reuters/Ints Kalnins
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Рішення, ухвалене у перший день саміту НАТО у Вільнюсі, не є достатнім для України. А Україна має стати членом Північноатлантичного альянсу за кілька років.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

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Рішення саміту недостатнє

Президент Польщі Анджей Дуда критично оцінив рішення саміту НАТО, ухвалене у перший день заходу в Вільнюсі, 11 липня.

Дуда визнав, що воно не є достатнім для України.

Коли Україна стане членом НАТО

Анджей Дуда висловив упевненість у тому, що за кілька років Україна все-таки увійде до складу Північноатлантичного альянсу.

Втім, яким буде графік цього процесу, президент Польщі не уточнив.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко заявив у коментарі Новини.LIVE, що Україна значно наблизилися до членства в НАТО, отримає значну військово-технічну допомогу та вже отримала важливий політичний механізм взаємодії з НАТО.

А от шанси на отримання запрошення на вступ до НАТО Україна має вже на Вашингтонському саміті, який пройде наступного року у квітні.

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