Дуда розкритикував рішення саміту НАТО щодо України
Рішення, ухвалене у перший день саміту НАТО у Вільнюсі, не є достатнім для України. А Україна має стати членом Північноатлантичного альянсу за кілька років.
Про це повідомляє "РБК-Україна".
Рішення саміту недостатнє
Президент Польщі Анджей Дуда критично оцінив рішення саміту НАТО, ухвалене у перший день заходу в Вільнюсі, 11 липня.
Дуда визнав, що воно не є достатнім для України.
Коли Україна стане членом НАТО
Анджей Дуда висловив упевненість у тому, що за кілька років Україна все-таки увійде до складу Північноатлантичного альянсу.
Втім, яким буде графік цього процесу, президент Польщі не уточнив.
Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко заявив у коментарі Новини.LIVE, що Україна значно наблизилися до членства в НАТО, отримає значну військово-технічну допомогу та вже отримала важливий політичний механізм взаємодії з НАТО.
А от шанси на отримання запрошення на вступ до НАТО Україна має вже на Вашингтонському саміті, який пройде наступного року у квітні.