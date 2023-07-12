Зеленский встретился со Столтенбергом: прямой эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они проводят совместную пресс-конференцию на саммите в Вильнюсе.

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Пресс-конференция проходит по итогам двусторонней встречи генсека НАТО и Президента Украины.

Напомним, страны-члены НАТО пока не дают приглашение Украине относительно членства в Альянсе, однако союзники обещают это сделать, когда будет общее согласие и удачное время для этого. Это стало известно из содержания итогового коммюнике заседания глав государств и правительств стран Организации Североатлантического договора, который будет одобрен.

Также мы писали, что Владимир Зеленский и Олаф Шольц договорились о снабжении Германией Украины дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Также глава государства поблагодарил Германию за готовность к долгосрочной поддержке Украины.

Добавим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что путь Украины в НАТО необратим. По его словам, в настоящее время страны-члены Альянса обладают гораздо большей уверенностью в этом, чем в 2008 году.