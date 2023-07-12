Зеленский встретился с Байденом
Сегодня, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом США Джо Байденом. Они пообщаются в рамках саммита НАТО в Вильнюсе.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Twitter.
Встреча Зеленского и Байдена
По словам украинского лидера, в поле зрения будет безопасность и все, что ее усиливает. Зеленский отметил, что встреча ожидается содержательной.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили гарантии безопасности. В Альянсе заявили, что если войну выиграет президент РФ Владимир Путин, это будет опасно для всей Европы.
Также мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас Украина ближе к Альянсу, чем когда-либо.
Добавим, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не нуждается в Плане действий по членству в НАТО. Он поблагодарил за такое признание на саммите в Вильнюсе.