Зеленский встретился с Байденом

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Сегодня, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом США Джо Байденом. Они пообщаются в рамках саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Twitter.

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Встреча Зеленского и Байдена

По словам украинского лидера, в поле зрения будет безопасность и все, что ее усиливает. Зеленский отметил, что встреча ожидается содержательной.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили гарантии безопасности. В Альянсе заявили, что если войну выиграет президент РФ Владимир Путин, это будет опасно для всей Европы.

Также мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас Украина ближе к Альянсу, чем когда-либо.

Добавим, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не нуждается в Плане действий по членству в НАТО. Он поблагодарил за такое признание на саммите в Вильнюсе.