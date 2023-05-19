Зеленський відвідає саміт Ліги арабських держав, — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Janis Laizans

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті Ліги арабських держав у Саудівській Аравії.

Про це повідомили арабські дипломати, передає CNN.

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Саміт Ліги арабських держав відбудеться у п'ятницю, 19 травня.

Видання звернулося за підтвердженням інформації до Офісу Президента Володимира Зеленського.

За словами дипломата, який говорив на умовах анонімності, український лідер прямує до Японії для участі в саміті "Великої сімки".

Чиновники відмовилися повідомити, коли саме Зеленський прибуде до Хіросіми, або детально розповісти про його поїздку.

Нагадаємо, сьогодні, 19 травня, стартує саміт країн G7 в японському місті Хіросіма. Учасники планують поговорити про війну в Україні, ядерну загрозу та нові санкції проти РФ. До того ж на саміті виступить президент Володимир Зеленський.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський вирішив особисто взяти участь у саміті "Великої сімки" в Японії. Він прилетить до Хіросіми на військовому літаку Збройних сил США.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський впродовж 13-15 травня здійснював робочі поїздки до різних країн. За цих три дні наша держава стає сильнішою.