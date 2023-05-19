Зеленський прибув з візитом до Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo

Сьогодні, 19 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Це його перший в історії візит у країну.

Про це Володимир Зеленський написав у Twitter.

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"Початок мого першого в історії візиту до Королівства Саудівська Аравія з метою зміцнення двосторонніх відносин та зв'язків України з арабським світом. Політв'язні в Криму та на тимчасово окупованих територіях, повернення наших людей, Формула миру, енергетична співпраця", — розповів Зеленський.

Глава держави додав, що Саудівська Аравія відіграє значну роль, тому Україна готова вивести співпрацю на новий рівень.

Beginning my first-ever visit to the Kingdom of Saudi Arabia to enhance bilateral relations and Ukraine’s ties with the Arab world. Political prisoners in Crimea and temporarily occupied territories, the return of our people, Peace Formula, energy cooperation. KSA plays a… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 19, 2023

Разом із Зеленським до Саудівської Аравії прибув керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті Ліги арабських держав у Саудівській Аравії.

Також ми писали, що сьогодні, 19 травня, стартує саміт країн G7 в японському місті Хіросіма. Учасники планують поговорити про війну в Україні, ядерну загрозу та нові санкції проти РФ. До того ж на саміті виступить президент Володимир Зеленський.

Додамо, що у Раді національної безпеки і оборони України зробили заяву щодо візиту Володимира Зеленського в Японію на саміт країн G7. Там розповіли, що глава держави виступить в онлайн-форматі.