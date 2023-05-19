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Зеленський прибув з візитом до Саудівської Аравії

19 травня 2023 13:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський прибув з візитом до Саудівської Аравії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 19 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Це його перший в історії візит у країну.

Про це Володимир Зеленський написав у Twitter.

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"Початок мого першого в історії візиту до Королівства Саудівська Аравія з метою зміцнення двосторонніх відносин та зв'язків України з арабським світом. Політв'язні в Криму та на тимчасово окупованих територіях, повернення наших людей, Формула миру, енергетична співпраця", — розповів Зеленський.

Глава держави додав, що Саудівська Аравія відіграє значну роль, тому Україна готова вивести співпрацю на новий рівень.

Разом із Зеленським до Саудівської Аравії прибув керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті Ліги арабських держав у Саудівській Аравії. 

Також ми писали, що сьогодні, 19 травня, стартує саміт країн G7 в японському місті Хіросіма. Учасники планують поговорити про війну в Україні, ядерну загрозу та нові санкції проти РФ. До того ж на саміті виступить президент Володимир Зеленський.

Додамо, що у Раді національної безпеки і оборони України зробили заяву щодо візиту Володимира Зеленського в Японію на саміт країн G7. Там розповіли, що глава держави виступить в онлайн-форматі.

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