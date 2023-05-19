Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Зеленский встретится с премьером Индии, — СМИ arrow

Зеленский встретится с премьером Индии, — СМИ

19 мая 2023 14:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский встретится с премьером Индии, — СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Yves Herman/Pool/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Индии Нарендром Моди. Это произойдет на полях саммита G7.

Об этом сообщает NEWS18 и CNN.

Читайте также:

Встреча Зеленского с премьером Индии

Это будет первая личная встреча двух лидеров с начала полномасштабной войны в Украине.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к саммиту G7 и прибудет в Хиросиму в субботу, 20 мая. Премьер-министр Нарендра Моди уже отправился в Японию, где встретится с лидерами "Большой семерки".

"Ожидаемая поездка Зеленского в Хиросиму на саммит состоится после его участия в саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии в пятницу, что стало завершением безумной недели дипломатии", — говорится в материале.

В начале 2023 года заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова посетила Нью-Дели. Тогда она призвала Индию поддержать "формулу мира" Украины.

Индия несколько раз призывала как Россию, так и Украину вернуться на путь диалога и дипломатии, чтобы восстановить мир и стабильность в восточноевропейском регионе.

Напомним, сегодня, 19 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Это его первый в истории визит в страну.

Также мы писали, что Владимир Зеленский примет участие в саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии.

Добавим, сегодня, 19 мая, стартует саммит стран G7 в японском городе Хиросима. Участники планируют поговорить о войне в Украине, ядерной угрозе и новых санкциях против РФ. К тому же, на саммите выступит президент Владимир Зеленский.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас