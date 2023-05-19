Зеленский встретится с премьером Индии, — СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Индии Нарендром Моди. Это произойдет на полях саммита G7.
Об этом сообщает NEWS18 и CNN.
Встреча Зеленского с премьером Индии
Это будет первая личная встреча двух лидеров с начала полномасштабной войны в Украине.
Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к саммиту G7 и прибудет в Хиросиму в субботу, 20 мая. Премьер-министр Нарендра Моди уже отправился в Японию, где встретится с лидерами "Большой семерки".
"Ожидаемая поездка Зеленского в Хиросиму на саммит состоится после его участия в саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии в пятницу, что стало завершением безумной недели дипломатии", — говорится в материале.
В начале 2023 года заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова посетила Нью-Дели. Тогда она призвала Индию поддержать "формулу мира" Украины.
Индия несколько раз призывала как Россию, так и Украину вернуться на путь диалога и дипломатии, чтобы восстановить мир и стабильность в восточноевропейском регионе.
Напомним, сегодня, 19 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Это его первый в истории визит в страну.
Также мы писали, что Владимир Зеленский примет участие в саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии.
Добавим, сегодня, 19 мая, стартует саммит стран G7 в японском городе Хиросима. Участники планируют поговорить о войне в Украине, ядерной угрозе и новых санкциях против РФ. К тому же, на саммите выступит президент Владимир Зеленский.