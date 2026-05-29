Зеленський змінив склад Ставки: увійшли два нові посадовці
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача. До неї увійшли голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич та міністр фінансів Сергій Марченко. Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Офісу президента.
До Ставки увійшли Завітневич та Марченко
Відповідні зміни прописані в указі №445/2026.
"Увести до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача: Завітневича Олександра Михайловича — голову Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки; Марченка Сергія Михайловича — міністра фінансів України", — йдеться в документі.
Як писали Новини.LIVE, нещодавно Зеленський підписав закон, яким дозволив місцевій владі змінювати свої бюджети задля Сил оборони. Також цим документом дозволяється призначати сільського, селищного або міського голову керівником військової адміністрації. А держслужбовці можуть переходити на роботу в інші органи.
Народна депутатка Юлія Гришина після зустрічі з главою держави заявила журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець, що Зеленський та його команда зосереджені на якнайшвидшому досягненні справедливого миру для України. На фоні цього президент закликає парламентарів об’єднатись та працювати активніше.