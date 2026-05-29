Зеленський змінив склад Ставки: увійшли два нові посадовці

Зеленський підписує закон. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача. До неї увійшли голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич та міністр фінансів Сергій Марченко. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Офісу президента.

Відповідні зміни прописані в указі №445/2026.

"Увести до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача: Завітневича Олександра Михайловича — голову Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки; Марченка Сергія Михайловича — міністра фінансів України", — йдеться в документі.

Указ президента про зміни в складі Ставки. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Зеленський підписав закон, яким дозволив місцевій владі змінювати свої бюджети задля Сил оборони. Також цим документом дозволяється призначати сільського, селищного або міського голову керівником військової адміністрації. А держслужбовці можуть переходити на роботу в інші органи.

Народна депутатка Юлія Гришина після зустрічі з главою держави заявила журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець, що Зеленський та його команда зосереджені на якнайшвидшому досягненні справедливого миру для України. На фоні цього президент закликає парламентарів об’єднатись та працювати активніше.