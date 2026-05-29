Зеленский изменил состав Ставки: вошли два новых чиновника

Зеленский подписывает закон. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым изменил состав Ставки Верховного главнокомандующего. В нее вошли председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич и министр финансов Сергей Марченко. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Офиса президента.

Соответствующие изменения прописаны в указе №445/2026.

"Ввести в персональный состав Ставки Верховного главнокомандующего: Завитневича Александра Михайловича — председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки; Марченко Сергея Михайловича — министра финансов Украины", — говорится в документе.

Как писали Новини.LIVE, недавно Зеленский подписал закон, которым разрешил местным властям менять свои бюджеты для Сил обороны. Также этим документом разрешается назначать сельского, поселкового или городского голову руководителем военной администрации. А госслужащие могут переходить на работу в другие органы.

Народный депутат Юлия Гришина после встречи с главой государства заявила журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец, что Зеленский и его команда сосредоточены на скорейшем достижении справедливого мира для Украины. На фоне этого президент призывает парламентариев объединиться и работать активнее.