Главная Политика Зеленский изменил состав Ставки: вошли два новых чиновника

Дата публикации 29 мая 2026 15:34
Зеленский подписывает закон. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым изменил состав Ставки Верховного главнокомандующего. В нее вошли председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич и министр финансов Сергей Марченко. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Офиса президента.

В Ставку вошли Завитневич и Марченко

Соответствующие изменения прописаны в указе №445/2026.

"Ввести в персональный состав Ставки Верховного главнокомандующего: Завитневича Александра Михайловича — председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки; Марченко Сергея Михайловича — министра финансов Украины", — говорится в документе.

Указ президента об изменениях в составе Ставки. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, недавно Зеленский подписал закон, которым разрешил местным властям менять свои бюджеты для Сил обороны. Также этим документом разрешается назначать сельского, поселкового или городского голову руководителем военной администрации. А госслужащие могут переходить на работу в другие органы.

Народный депутат Юлия Гришина после встречи с главой государства заявила журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец, что Зеленский и его команда сосредоточены на скорейшем достижении справедливого мира для Украины. На фоне этого президент призывает парламентариев объединиться и работать активнее.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
