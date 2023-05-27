Зеленський запровадив нові санкції проти росіян

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Сьогодні, 27 травня, Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нових санкцій проти росіян. До списку увійшли 51 фізична та 220 юридичних осіб.

Про це йдеться в указі Президента.

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Серед компаній, які потрапили під обмеження, значна частина пов'язані з залізницею і транспортними послугами, а також виробники зброї і електроніки.

Санкції проти фізичних осіб діятимуть протягом 10 років.

До того ж під обмеженнями опинилися структури МТС і РЖД, а також декілька компаній Білорусі. Санкції торкнулися:

Мінський автомобільний завод;

Мінський механічний завод імені С.І. Вавілова;

"Вітебський завод радіодеталей "Моноліт"

"Оршанський авіаремонтний завод"

Серед російських заводів під санкціями опинилися Карачевський завод "Електродеталь", "Сарапульський Радіозавод", "Челябінський ковальсько-пресовий завод" та інші.

Що передбачають санкції

блокування активів — тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

обмеження торговельних операцій (повне припинення);

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);

заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

заборона на набуття у власність земельних ділянок.

Нагадаємо, Японія запровадила санкції проти 17 громадян РФ і семи українських колаборантів. Також під санкції японського уряду підпали військові підприємства та науково-дослідні установи.

Також ми писали, що на саміті Великої сімки було оголошено про нові потужні санкції проти Росії. Ці санкції запровадили Сполучені Штати Америки та Японія.