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Уряд Японії запровадив нові санкції проти Росії

26 травня 2023 12:35
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Уряд Японії запровадив нові санкції проти Росії
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Фото: Reuters/Androniki Christodoulou/Pool
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Японія запровадила санкції проти 17 громадян РФ і семи українських колаборантів. Також під санкції японського уряду підпали військові підприємства та науково-дослідні установи.

Про це повідомила пресслужба міністерства закордонних справ Японії.

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Санкції проти Росії

Японський уряд запровадив нові санкційні обмеження проти фізичних та юридичних осіб Російської Федерації.

До санкційного списку потрапили 17 громадян Росії, а також 78 російських компаній. Йдеться, зокрема, про завод "Урал", Тульський збройовий завод, Центральний науково-дослідний інститут "Буревісник" та Державний ракетний центр імені Макєєва.

Крім того, санкції були запроваджені проти семи громадян України, які підтримують російську окупацію українських територій.

Деталі нових санкцій

Японські санкційні обмеження заморожують російські активи в Японії.

Крім того, вводиться обмеження на платежі та операції з капіталом (договори депозиту, трасту та грошової позики).

Нагадаємо, що тиждень тому Сполучені Штати Америки і Японія запровадили нові санкції проти Російської Федерації.

Оголошення цих санкцій відбулося під час саміту лідерів країн Великої сімки у японському місті Хіросіма.

Так, мінфін США оголосило про санкції проти 22 осіб і 104 організацій, Держдеп — проти 200 осіб і організацій, мінторгівлі — проти 71 фізичної і юридичної особи.

Японія, у свою чергу, заборонила експорт близько 80 російських компаній, пов’язаних із армією країни-агресора.

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