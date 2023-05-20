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США і Японія запровадили нові потужні санкції проти Росії

20 травня 2023 11:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
США і Японія запровадили нові потужні санкції проти Росії
Президент США Джо Байден (ліворуч) та прем’єр-міністр Японії Фуміо Кідіса з дружинами на саміті G7 у Хіросімі. Фото: Reuters/Susan Walsh/Pool
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На саміті Великої сімки було оголошено про нові потужні санкції проти Росії. Ці санкції запровадили Сполучені Штати Америки та Японія.

Про це повідомляє японське видання Nikkei.

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Сполучені Штати Америки і Японія запровадили нові санкції проти Російської Федерації.

Оголошення цих санкцій відбулося під час саміту лідерів країн Великої сімки у японському місті Хіросіма.

Проти кого введені санкції

До санкційного списку увійшли сотні фізичних та юридичних осіб, які пов’язані із повномасштабною війною, яку Росія розв’язала в Україні.

Американська сторона наголосила, що ці санкції є підтримкою "сьогоднішнього зобов’язання лідерів G7 щодо подальшого націлювання на тих, хто працює в секторах, ключових для російської військово-промислової бази".

Так, мінфін США оголосило про санкції проти 22 осіб і 104 організацій, Держдеп — проти 200 осіб і організацій, мінторгівлі — проти 71 фізичної і юридичної особи.

Японія у свою чергу заборонила експорт близько 80 російських компаній, пов’язаних із армією країни-агресора.

Нагадаємо, що учора, 19 травня, Велика Британія оголосила про нові санкції проти Російської Федерації. Вони спрямовані проти юридичних і фізичних осіб, пов'язаних з спроможністю фінансувати та вести війну проти України.

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