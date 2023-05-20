США і Японія запровадили нові потужні санкції проти Росії
На саміті Великої сімки було оголошено про нові потужні санкції проти Росії. Ці санкції запровадили Сполучені Штати Америки та Японія.
Про це повідомляє японське видання Nikkei.
Нові санкції проти агресора
Сполучені Штати Америки і Японія запровадили нові санкції проти Російської Федерації.
Оголошення цих санкцій відбулося під час саміту лідерів країн Великої сімки у японському місті Хіросіма.
Проти кого введені санкції
До санкційного списку увійшли сотні фізичних та юридичних осіб, які пов’язані із повномасштабною війною, яку Росія розв’язала в Україні.
Американська сторона наголосила, що ці санкції є підтримкою "сьогоднішнього зобов’язання лідерів G7 щодо подальшого націлювання на тих, хто працює в секторах, ключових для російської військово-промислової бази".
Так, мінфін США оголосило про санкції проти 22 осіб і 104 організацій, Держдеп — проти 200 осіб і організацій, мінторгівлі — проти 71 фізичної і юридичної особи.
Японія у свою чергу заборонила експорт близько 80 російських компаній, пов’язаних із армією країни-агресора.
Нагадаємо, що учора, 19 травня, Велика Британія оголосила про нові санкції проти Російської Федерації. Вони спрямовані проти юридичних і фізичних осіб, пов'язаних з спроможністю фінансувати та вести війну проти України.