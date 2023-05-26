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Зеленський зустрівся із сенатором США Ліндсі Гремом

26 травня 2023 20:03
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Зеленський зустрівся із сенатором США Ліндсі Гремом
Володимир Зеленський зустрівся з сенатором США Ліндсі Гремом. Фото: скріншот з відео
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 26 травня, Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся із сенатором Сполучених Штатів Америки Ліндсі Гремом. Президент України опублікував відео, на якому політики потиснули руки та обійнялись.

Про це інформує Президент України Володимир Зеленський.

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"Дякую Ліндсі Грему за зустріч, непохитну позицію і внесок у зміцнення обороноздатності України. Вдячний всьому американському суспільству, Президенту Байдену, Конгресу США за потужну двопартійну та двопалатну підтримку України. Цінуємо цю допомогу. Ми знаємо, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії ми маємо повну підтримку, це дуже важливо. Велика вдячність за це", — написав Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, що вчора, 25 травня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Вони обговорили започаткування окремої програми тренування українських пілотів на сучасних літаках та можливість участі Швеції в авіаційній коаліції.

Президент Володимир Зеленський опублікував світлини українських військових. Він показав захисників, які хоробро боронять Україну від російських окупантів.

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