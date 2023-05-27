Зеленский ввел новые санкции против россиян
Сегодня, 27 мая, Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по поводу новых санкций против россиян. В список вошли 51 физическое и 220 юридических лиц.
Об этом говорится в указе Президента.
Санкции против РФ
Среди компаний, которые попали под ограничения, значительная часть связаны с железной дорогой и транспортными услугами, а также производители оружия и электроники.
Санкции против физических лиц будут действовать в течение 10 лет.
К тому же под ограничениями оказались структуры МТС и РЖД, а также несколько компаний Беларуси. Санкции коснулись:
- Минский автомобильный завод;
- Минский механический завод имени С.И. Вавилова;
- "Витебский завод радиодеталей "Монолит"
- "Оршанский авиаремонтный завод"
Среди российских заводов под санкциями оказались Карачевский завод "Электродеталь", "Сарапульский Радиозавод", "Челябинский кузнечно-прессовый завод" и другие.
Что предусматривают санкции
- блокирование активов — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;
- ограничение торговых операций (полное прекращение);
- ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);
- предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;
- остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;
- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;
- запрещение или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет);
- запрещение передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
- лишение государственных наград Украины, других форм празднования;
- запрет на приобретение в собственность земельных участков.
Напомним, Япония ввела санкции против 17 граждан РФ и семи украинских коллаборантов. Также под санкции японского правительства подверглись военные предприятия и научно-исследовательские учреждения.
Также мы писали, что на саммите Большой семерки было объявлено о новых мощных санкциях против России. Эти санкции были введены Соединенными Штатами Америки и Японией.