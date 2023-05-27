Зеленский ввел новые санкции против россиян

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Сегодня, 27 мая, Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по поводу новых санкций против россиян. В список вошли 51 физическое и 220 юридических лиц.

Об этом говорится в указе Президента.

Читайте также:

Санкции против РФ

Среди компаний, которые попали под ограничения, значительная часть связаны с железной дорогой и транспортными услугами, а также производители оружия и электроники.

Санкции против физических лиц будут действовать в течение 10 лет.

К тому же под ограничениями оказались структуры МТС и РЖД, а также несколько компаний Беларуси. Санкции коснулись:

Минский автомобильный завод;

Минский механический завод имени С.И. Вавилова;

"Витебский завод радиодеталей "Монолит"

"Оршанский авиаремонтный завод"

Среди российских заводов под санкциями оказались Карачевский завод "Электродеталь", "Сарапульский Радиозавод", "Челябинский кузнечно-прессовый завод" и другие.

Что предусматривают санкции

блокирование активов — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;

ограничение торговых операций (полное прекращение);

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;

запрещение или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет);

запрещение передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

лишение государственных наград Украины, других форм празднования;

запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Напомним, Япония ввела санкции против 17 граждан РФ и семи украинских коллаборантов. Также под санкции японского правительства подверглись военные предприятия и научно-исследовательские учреждения.

Также мы писали, что на саммите Большой семерки было объявлено о новых мощных санкциях против России. Эти санкции были введены Соединенными Штатами Америки и Японией.