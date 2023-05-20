Зеленский с Президентом Европейского совета обсудили вступление Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Фото: Reuters

Сегодня, 20 мая, Владимир Зеленский в Японии встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Политики обсудили ход реализации рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по вступлению нашей страны в Европейский Союз.

Об этом информирует Президент Украины Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский написал, что в начале встречи был обсужден вопрос вступления Украины в Европейский Союз. Отдельное внимание было уделено теме экспортных ограничений на украинскую аграрную продукцию со стороны ряда стран ЕС и недопустимость их продления после 5 июня.



"Обсудили конкретные пути реализации украинской формулы мира и консолидацию мировой поддержки нашей мирной инициативы", — сказал Президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Фото: Reuters

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях саммита Большой семерки с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Лидеры своих стран обсудили военную помощь Украине.

Владимир Зеленский встретился в Хиросиме с Нарендрой Моди. Это первая встреча лидеров Украины и Индии с начала полномасштабной русско-украинской войны.

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