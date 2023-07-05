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Зеленський ввів нові санкції проти РФ

5 липня 2023 20:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський ввів нові санкції проти РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 18 юридичних осіб Росії. Український лідер підписав відповідний указ.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

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"Наш принцип очевидний: має бути заблокована діяльність усіх фізичних та юридичних осіб, на якій засновано здатність російського режиму тероризувати Україну та міжнародний порядок, заснований на правилах", — сказав Зеленський.

Зеленський
Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скріншот

Що відомо про указ

Відомо, що санкції були накладені на низку компаній, включаючи ABH Holdings SA, ABH Ukraine Limited, AS-Holding, AB Holding, Alfa Insurance, Alfa Capital Holdings Limited, UNS-Holding, Selin Ltd.,  EXT Ltd, Viviga Ltd, Fairacre Holdings Ltd та багато інших.

Семеро з них мають реєстрацію в Російській Федерації, дев'ять — на Кіпрі, одна розташована в Люксембурзі, а ще одна зареєстрована на Британських Віргінських островах.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський розповів, що санкції також торкнулися компанії EXANTE, яка діє як брокер в інвестиційному додатку Mono Invest.

Нагадаємо, 21 червня посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. У пакет увійшли заходи, спрямовані протидії обходу санкцій і навіть персональні санкції.

Також ми писали, що 19 червня в уряді Великої Британії повідомили про ухвалення нового закону щодо України. Зокрема, стало зрозуміло, що у Британії хочуть зберігати санкції проти РФ.

 

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