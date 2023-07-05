Зеленський ввів нові санкції проти РФ
Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 18 юридичних осіб Росії. Український лідер підписав відповідний указ.
Про це Зеленський повідомив у соцмережах.
Нові санкції проти РФ
"Наш принцип очевидний: має бути заблокована діяльність усіх фізичних та юридичних осіб, на якій засновано здатність російського режиму тероризувати Україну та міжнародний порядок, заснований на правилах", — сказав Зеленський.
Що відомо про указ
Відомо, що санкції були накладені на низку компаній, включаючи ABH Holdings SA, ABH Ukraine Limited, AS-Holding, AB Holding, Alfa Insurance, Alfa Capital Holdings Limited, UNS-Holding, Selin Ltd., EXT Ltd, Viviga Ltd, Fairacre Holdings Ltd та багато інших.
Семеро з них мають реєстрацію в Російській Федерації, дев'ять — на Кіпрі, одна розташована в Люксембурзі, а ще одна зареєстрована на Британських Віргінських островах.
Співзасновник Monobank Олег Гороховський розповів, що санкції також торкнулися компанії EXANTE, яка діє як брокер в інвестиційному додатку Mono Invest.
Нагадаємо, 21 червня посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. У пакет увійшли заходи, спрямовані протидії обходу санкцій і навіть персональні санкції.
Також ми писали, що 19 червня в уряді Великої Британії повідомили про ухвалення нового закону щодо України. Зокрема, стало зрозуміло, що у Британії хочуть зберігати санкції проти РФ.