У ЄС погодили 11 пакет антиросійських санкцій
Сьогодні, 21 червня, посли ЄС погодили 11 пакет санкцій проти Росії. До пакету ввійшли заходи, спрямовані протидії обходу санкцій, і навіть персональні санкції.
Про це повідомляє Єврокомісія.
Новий пакет санкцій проти Росії
"Я вітаю політичну угоду щодо нашого 11-го пакету санкцій. Він завдасть чергового удару по військовій машині Путіна за рахунок посилення експортних обмежень, спрямованих проти організацій, які підтримують Кремль. Наш інструмент боротьби з обходом санкцій не дозволить Росії отримати в свої руки товари, які підпадають під санкції", — заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Реакція Єрмака
За словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, частину санкційних кроків пропонувала група Макфола-Єрмака.
Нагадаємо, раніше ми писали, днями Президент України Володимир Зеленський та президентка Європейської Ради Урсула фон дер Ляєн провели телефонну розмову. Вони оговорили підтримку України та новий пакет санкцій проти Росії.