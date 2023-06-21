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У ЄС погодили 11 пакет антиросійських санкцій

21 червня 2023 17:04
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У ЄС погодили 11 пакет антиросійських санкцій
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 21 червня, посли ЄС погодили 11 пакет санкцій проти Росії. До пакету ввійшли заходи, спрямовані протидії обходу санкцій, і навіть персональні санкції.

Про це повідомляє Єврокомісія.

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"Я вітаю політичну угоду щодо нашого 11-го пакету санкцій. Він завдасть чергового удару по військовій машині Путіна за рахунок посилення експортних обмежень, спрямованих проти організацій, які підтримують Кремль. Наш інструмент боротьби з обходом санкцій не дозволить Росії отримати в свої руки товари, які підпадають під санкції", — заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

 

У ЄС погодили 11 пакет антиросійських санкцій. Скриншот

Реакція Єрмака

За словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, частину санкційних кроків пропонувала група Макфола-Єрмака.

 

Андрій Єрмак про новий пакет антиросійських санкцій. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, днями Президент України Володимир Зеленський та президентка Європейської Ради Урсула фон дер Ляєн провели телефонну розмову. Вони оговорили підтримку України та новий пакет санкцій проти Росії.

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