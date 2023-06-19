У Британії розповіли, скільки хочуть зберігати санкції проти РФ
Сьогодні, 19 червня, в уряді Великої Британії повідомили про ухвалення нового закону, який стосується України. Зокрема, стало зрозуміло, скільки у Британії хочуть зберігати санкції проти РФ.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву глави МЗС Джеймса Клеверлі.
Велика Британія та санкції проти РФ
За словами Клеверлі, цей закон дозволяє Британії зберегти санкції проти РФ до тих пір, поки вона не виплатить компенсації Україні.
І додає, що після війни наша держава потребуватиме великих коштів для відновлення своєї інфраструктури.
"Оскільки Україна продовжує захищатися від російського вторгнення, очевидні жахливі наслідки війни. Потреби України у відновленні величезні й будуть величезними", — йдеться у заяві.
Окрім того, що закон посилює санкційні заходи проти країни-терориста, його можна буде використовувати як гарантію того, що Росія заплатить за відновлення України.
Нагадаємо, що сьогодні, 19 червня, президент України Володимир Зеленський зателефонував прем'єр-міністру Британії Ріші Сунаку. Лідери, зокрема, обговорили оборонні потреби нашої держави та продовження подальшої співпраці між країнами.