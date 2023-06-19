У Британії розповіли, скільки хочуть зберігати санкції проти РФ

Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі. Фото: google

Сьогодні, 19 червня, в уряді Великої Британії повідомили про ухвалення нового закону, який стосується України. Зокрема, стало зрозуміло, скільки у Британії хочуть зберігати санкції проти РФ.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву глави МЗС Джеймса Клеверлі.

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За словами Клеверлі, цей закон дозволяє Британії зберегти санкції проти РФ до тих пір, поки вона не виплатить компенсації Україні.

І додає, що після війни наша держава потребуватиме великих коштів для відновлення своєї інфраструктури.

"Оскільки Україна продовжує захищатися від російського вторгнення, очевидні жахливі наслідки війни. Потреби України у відновленні величезні й будуть величезними", — йдеться у заяві.

Окрім того, що закон посилює санкційні заходи проти країни-терориста, його можна буде використовувати як гарантію того, що Росія заплатить за відновлення України.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 червня, президент України Володимир Зеленський зателефонував прем'єр-міністру Британії Ріші Сунаку. Лідери, зокрема, обговорили оборонні потреби нашої держави та продовження подальшої співпраці між країнами.