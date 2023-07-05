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Зеленский ввел новые санкции против РФ

5 июля 2023 20:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский ввел новые санкции против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 18 юридических лиц России. Украинский лидер подписал соответствующий указ.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

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"Наш принцип очевиден: должна быть заблокирована деятельность всех физических и юридических лиц, на которой основана способность российского режима терроризировать Украину и международный порядок, основанный на правилах", — сказал Зеленский.

Зеленский
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Что известно про указ

Известно, что санкции были наложены на ряд компаний, включая ABH Holdings SA, ABH Ukraine Limited, AS-Holding, AB Holding, Alfa Insurance, Alfa Capital Holdings Limited, UNS-Holding, Selin Ltd., EXT Ltd, Viviga Ltd, Fairacre Holdings Ltd и многие другие.

Семь из них имеют регистрацию в Российской Федерации, девять — на Кипре, одна находится в Люксембурге, а еще одна зарегистрирована на Британских Виргинских Островах.

Сооснователь Monobank Олег Гороховский рассказал, что санкции также затронули компанию EXANTE, которая действует в качестве брокера в инвестиционном приложении Mono Invest.

Напомним, 21 июня послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России. В пакет вошли меры, направленные на противодействие обходу санкций, а также персональные санкции.

Также мы писали, что 19 июня в правительстве Великобритании сообщили о принятии нового закона, касающегося Украины. В частности стало понятно, сколько в Британии хотят сохранять санкции против РФ.

 

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