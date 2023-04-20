Зеленський виступить перед Конгресом Мексики по відеозв'язку: подробиці
Президент України Володимир Зеленський виступить перед Конгресом Мексики з відеозв'язку. Зустріч запланована на полудень сьогодні, 20 квітня.
Про це повідомляє Reuters.
Подробиці
Як повідомляє видання, на запрошення групи дружби Конгресу між Мексикою та Україною відбудеться звернення Зеленського до нижньої палати Конгресу.
Раніше Президент Німеччини та посол США у Мексиці намагалися переконати мексиканський уряд стати на український бік у війні з Росією. Намагання вплинути на громадську думку щодо війни в Україні в Мексиці призвели до деяких помітних конфліктів у Конгресі.
Нагадаємо, що мексиканська влада заявила, що міністерство оборони США займається шпигунством на території Мексики. Президент країни пообіцяв захистити військову інформацію від північного сусіда.
Також раніше ми повідомляли, що 16 квітня, у Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль. Його вважають одним із найнебезпечніших у світі.
Додамо, що в березні у США поліція зупинила сотні мігрантів, які намагаються прорватися до країни з Мексики.