Зеленський виступить перед Конгресом Мексики по відеозв'язку: подробиці

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський виступить перед Конгресом Мексики з відеозв'язку. Зустріч запланована на полудень сьогодні, 20 квітня.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Подробиці

Як повідомляє видання, на запрошення групи дружби Конгресу між Мексикою та Україною відбудеться звернення Зеленського до нижньої палати Конгресу.

Раніше Президент Німеччини та посол США у Мексиці намагалися переконати мексиканський уряд стати на український бік у війні з Росією. Намагання вплинути на громадську думку щодо війни в Україні в Мексиці призвели до деяких помітних конфліктів у Конгресі.

Нагадаємо, що мексиканська влада заявила, що міністерство оборони США займається шпигунством на території Мексики. Президент країни пообіцяв захистити військову інформацію від північного сусіда.

Також раніше ми повідомляли, що 16 квітня, у Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль. Його вважають одним із найнебезпечніших у світі.

Додамо, що в березні у США поліція зупинила сотні мігрантів, які намагаються прорватися до країни з Мексики.