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Президент Мексики заявив, що США займаються шпигунством на території його країни

19 квітня 2023 08:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Президент Мексики заявив, що США займаються шпигунством на території його країни
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор. Фото: Reuters/Henry Romero
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Мексиканська влада заявила, що міністерство оборони США займається шпигунством на території Мексики. Президент країни пообіцяв захистити військову інформацією від північого сусіда.

Про це повідомляє інформаційне агентство Xinhua.

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Звинувачення мексиканської влади

Президент Мексики звинуватив міністерство оборони Сполучених Штатів Америки у шпигунській діяльності на території цій латиноамериканської країни.

За словами Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, саме із американською розвідкою пов’язані публікації у мексиканській пресі, які нібито стосуються витоків інформації із Адміністрації США по боротьби з наркотиками (DEA).

Погрози Мехіко

Мексиканський президент пообіцяв відстояти суверенітет і національну безпеку країни.

"Ми захистимо інформацію міністерства у справах флоту та міністерства оборони, оскільки за нами шпигує Пентагон, й багато ЗМІ у Мексиці публікують інформацію, надану DEA", — наголосив Лопес Обрадор.

Нагадаємо, у березні у США поліція зупинила сотні мігрантів, які намагаються прорватися до країни з Мексики.

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