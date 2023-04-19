Президент Мексики заявив, що США займаються шпигунством на території його країни

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор. Фото: Reuters/Henry Romero

Мексиканська влада заявила, що міністерство оборони США займається шпигунством на території Мексики. Президент країни пообіцяв захистити військову інформацією від північого сусіда.

Про це повідомляє інформаційне агентство Xinhua.

Читайте також:

Звинувачення мексиканської влади

Президент Мексики звинуватив міністерство оборони Сполучених Штатів Америки у шпигунській діяльності на території цій латиноамериканської країни.

За словами Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, саме із американською розвідкою пов’язані публікації у мексиканській пресі, які нібито стосуються витоків інформації із Адміністрації США по боротьби з наркотиками (DEA).

Погрози Мехіко

Мексиканський президент пообіцяв відстояти суверенітет і національну безпеку країни.

"Ми захистимо інформацію міністерства у справах флоту та міністерства оборони, оскільки за нами шпигує Пентагон, й багато ЗМІ у Мексиці публікують інформацію, надану DEA", — наголосив Лопес Обрадор.

Нагадаємо, у березні у США поліція зупинила сотні мігрантів, які намагаються прорватися до країни з Мексики.