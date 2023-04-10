У США відкрили кримінальну справу через “витік документів Пентагону”, — ЗМІ

Генерал Марк Міллі та міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: Том Бреннер

Міністерство юстиції США відкрило кримінальну справу через "витік десятків документів Пентагону". Американські чиновники намагаються визначити джерело витоку та наслідки, які він може мати на полі бою та на зусилля США зі збору розвідданих.

Про це повідомляє Financial Times.

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"Міністерство оборони продовжує вивчати й оцінювати достовірність сфотографованих документів, які розповсюджуються в соціальних мережах і, судячи з усього, містять секретні та особливо секретні матеріали", — заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона додала, що в Пентагоні організували міжвідомчу роботу, спрямовану на оцінку впливу документів, які можуть вплинути на національну безпеку США, а також на союзників і партнерів.

Видання зазначає, що "витік" охоплює слайди для брифінгів, деякі з яких, мабуть, спеціально підготовлені Об'єднаним штабом у Пентагоні, тоді як інші, схоже, є продуктами розвідки, включеними до щоденних брифінгів для інших посадових осіб національної безпеки. Крім війни в Україні, згадуються Китай, Іран, Південна Корея та Ізраїль.

Як зазначається, в документах вказуються важливі проблеми як для України, так і для росії. Обидві країни нібито стикаються з труднощами в підготовці та оснащенні військ.

Сторінки документів, вивчених Financial Times, також вказують на те, що американська розвідка проникла на найвищий рівень російських військових чиновників і може щодня отримувати інформацію для ухвалення українських рішень.

Нагадаємо, що США отримують розвіддані з усіх російських спецслужб. Завдяки цьому вони можуть попереджати Україну про дії та плани рф.