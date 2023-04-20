Відвідав Волинь, провів нараду та нагородив прикордонників: Зеленський у новому відеозверненні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський вчора, 19 квітня, побував на Волині, на межі кордону з Білоруссю. Також він провів нараду з "усіма, хто відповідає за безпеку й стан області" та нагородив прикордонників.

Про підсумки дня Володимир Зеленський розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

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"Облаштування кордону, захист, розвиток прикордонної території — багато питань. Волинь демонструє справжню міцність, і це відчувається в тому, як регіон посилює безпеку всієї держави", — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що нагородив прикордонників, які також воюють на передовій, зокрема й на найбільш тяжких напрямках — Бахмут, чи загалом на Донеччині. Також він повідомив, що готуються нові підрозділи прикордонників.

Деталі наради на Волині

"Сьогодні на Волині провів широку нараду з керівниками регіону, місцевими правоохоронцями, військовими, усіма, хто відповідає за безпеку й соціальний стан області. Домовилися про кілька інфраструктурних проєктів, що посилять Волинь. Це важливо і дасть змогу гарантувати довгостроково робочі місця й економічне зростання. Упевнений, усе це ми обов’язково реалізуємо, дуже скоро", — заявив Володимир Зеленський.

Також президент подякував США за черговий пакет військової підтримки та "всім, хто своєю влучністю та швидкістю забезпечує ефективність для всієї тієї зброї, яка зʼявилась у нашої держави".

Нагадаємо, що вчора,19 квітня, Олексій Резніков повідомив, що українське небо стає більш безпечним. В Україну прибули системи ППО "Патріот".