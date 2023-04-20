Зеленский выступит перед Конгрессом Мексики по видеосвязи: подробности
Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед Конгрессом Мексики по видеосвязи. Встреча запланирована на полдень сегодня, 20 апреля.
Об этом сообщает Reuters.
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Как сообщает издание, по приглашению группы дружбы Конгресса между Мексикой и Украиной состоится обращение Зеленского перед нижней палатой Конгресса.
Ранее Президент Германии и посол США в Мексике пытались убедить мексиканское правительство встать на украинскую сторону в войне с Россией. Попытки повлиять на общественное мнение по поводу войны в Украине в Мексике привели к некоторым заметным конфликтам в Конгрессе.
Напомним, что мексиканские власти заявили, что министерство обороны США занимается шпионажем на территории Мексики. Президент страны пообещал оградить военную информацию от северного соседа.
Также ранее мы сообщали, что 16 апреля в Мексике проснулся вулкан Попокатепетль. Его считают одним из самых опасных в мире.
Добавим, что в марте в США полиция остановила сотни мигрантов, пытающихся прорваться в страну из Мексики.