Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Зеленский выступит перед Конгрессом Мексики по видеосвязи: подробности arrow

Зеленский выступит перед Конгрессом Мексики по видеосвязи: подробности

20 апреля 2023 05:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Зеленский выступит перед Конгрессом Мексики по видеосвязи: подробности
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новости.
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед Конгрессом Мексики по видеосвязи. Встреча запланирована на полдень сегодня, 20 апреля.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Подробности

Как сообщает издание, по приглашению группы дружбы Конгресса между Мексикой и Украиной состоится обращение Зеленского перед нижней палатой Конгресса.

Ранее Президент Германии и посол США в Мексике пытались убедить мексиканское правительство встать на украинскую сторону в войне с Россией. Попытки повлиять на общественное мнение по поводу войны в Украине в Мексике привели к некоторым заметным конфликтам в Конгрессе.

Напомним, что мексиканские власти заявили, что министерство обороны США занимается шпионажем на территории Мексики. Президент страны пообещал оградить военную информацию от северного соседа.

Также ранее мы сообщали, что 16 апреля в Мексике проснулся вулкан Попокатепетль. Его считают одним из самых опасных в мире.

Добавим, что в марте в США полиция остановила сотни мигрантов, пытающихся прорваться в страну из Мексики.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

18:24 Почти 2000 украинцев приобщились к бесплатным спортивным занятиям от Фонда Вадима Столара

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас