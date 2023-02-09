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Зеленський на саміті ЄС в Брюсселі: головні заяви українського лідера — трансляція

9 лютого 2023 13:30
оновлено: 12:53
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Зеленський прибув на саміт ЄС до Брюсселя
Його появу на саміті ЄС назвали "історичною"
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

В четвер, 9 лютого президент України Володимир Зеленський прибув у Брюссель на саміт ЄС.

Про це повідомляє BFMTV.

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Текстова трансляція

13.30 — Український президент прибув на зустріч з лідерами ЄС.

13.00 — Зеленський завершив свою промову у Європарламенті, після чого пролунав гімн України.

12:07 — Зеленський розпочав виступ у Європарламенті.

Головні тези з виступу

  • Для України шлях до Європи — шлях додому.
  • Тотальна війна, розв'язана росією, не лише за територію в тій, або іншій частині Європи — її загроза лише в тому, що є диктатор з шаленими запасами радянської зброї та зброї від інших диктатур, зокрема, від іранського режиму.
  • Кремль абсолютно цинічно крок за кроком та рік за роком знищував те, що ми бачимо в сонові нашої з вами Європи. Цінність людського життя була повністю знищена і в рф, де для влади ніхто не має значення, окрім тих, хто всередині кремлівських стін — їх рідних та гаманців. Всі інші для кремля, всі 140 мільйонів громадян — лише тіла, здатні нести зброю в Україну, тримати інших в покорі, або тримати в покорі себе.
  • Сьогодні ми захищаємось від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу і мусимо захиститися...Чи буде це можливим, якщо не здолати цю антиєвропейську силу, яка прагне вкрасти у нас з вами Європу? Ні. Лише наша перемога все це гарантуватиме, кожну з наших спільних європейських цінностей, наша обов'язкова перемога.
  • Доля Європи ніколи не залежала лише від політиків. Не має бути такої ілюзії й зараз. Кожен і кожна — важливі. Кожен і кожна — сильні. Кожен і кожна здатні вплинути на наш спільний результат, на нашу спільну перемогу.
  • Ми не покладаємося на слова — ми діємо. Ми не пасуємо перед ворогом — ми стоїмо. Ми не втрачаємо час — ми змінюємося та змінюємо. Європа завжди залишатиметься вільною, поки ми разом і дбаємо про нашу Європу.
  • Вперше в історії Європейський союз надає допомогу такого масштабу...Ми наближаємось до Євросоюзу. Україна, що перемагає, буде членом Євросоюзу.

12:03 — Перед початком виступу Зеленського голова Європарламенту Роберта Мецола висловила підтримку Україні та подякувала за "боротьбу за Європу".

11:50 — Зеленський прибув до Європарламенту. Незабаром має розпочатися промова українського лідера.

Деталі

Президентка Європарламенту Роберта Мецола назвала появу Зеленського на саміті "історичним днем ​​для Європи", заявивши, що вранці він прийде до парламенту, щоб "звернутися до європейських громадян".

Що відомо про саміт ЄС

 Зеленський 9 лютого прибув у Брюссель, де зібралися на саміт лідери Європейської ради.

Європейська рада — найвищий політичний орган Євросоюзу, куди входять глави держав та урядів 27 країн — членів ЄС.

Дводенний саміт Євроради у Брюсселі проходить 9−10 лютого, його головними темами стануть війна Росії проти України та її останні події, підтримка України з боку ЄС, а також підсумки саміту ЄС — Україна, що відбувся 3 лютого у Києві.

Нагадаємо, учора, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський перебував з робочим візитом у Великій Британії. Глава держави подякував британському народу та окремо Ріші Сунаку за зусилля зі зміцнення обороноздатності України, за надану гуманітарну та фінансову допомогу після початку повномасштабної агресії, за підтримку українців, які вимушено залишили свої будинки через російську війну. 

Також Зеленський зустрівся з королем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльзом III.

Президент відвідав військових ЗСУ на британській базі Bovington Camp, де українські захисники проходять навчання на танках Challenger. Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям, які були учасниками повномасштабної війни, ордени та медалі.

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