Зеленский выступает с речью в Европарламенте: главные тезисы и видео

Президент принимает участие в саммите ЕС

Президент Владимир Зеленский сейчас находится с визитом в Брюсселе. В настоящее время он выступает с речью в Европейском парламенте.

Ключевые тезисы

Выступление Зеленский начал фразой "Слава Украине";

"Европа! Мы защищаемся от самой большой антиевропейской силы современного мира. Мы – украинцы – защищаемся на поле боя вместе с вами", – заявил он;

По его Зеленского, угроза Европе сегодня – "это диктатор с сумасшедшими запасами советского оружия и подпиткой оружия от других диктатур, в частности, иранского режима";

Гарантией сбережения общеевропейских ценностей, по словам Зеленского, может быть "только наша победа".

Что известно о саммите ЕС

Зеленский 9 февраля прибыл в Брюссель, где собрались на саммит лидеры Европейского совета.

Европейский совет — высший политический орган Евросоюза, включающий главы государств и правительств 27 стран — членов ЕС.

Двухдневный саммит Евросовета в Брюсселе проходит 9-10 февраля, его главными темами станут война России против Украины и ее последние события, поддержка Украины со стороны ЕС, а также итоги прошедшего 3 февраля в Киеве саммита ЕС — Украина.

Напомним, вчера, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский находился с рабочим визитом в Великобритании. Глава государства поблагодарил британского народа и отдельно Риши Сунаку за усилия по укреплению обороноспособности Украины, за оказанную гуманитарную и финансовую помощь после начала полномасштабной агрессии, за поддержку украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за российской войны.

Также Зеленский встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.

Президент посетил военных ВСУ на британской базе Bovington Camp, где украинские защитники проходят обучение на танках Challenger. Владимир Зеленский вручил военнослужащим, которые были участниками полномасштабной войны, ордена и медали.