Зеленський відповів, чи піде на другий термін

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, чи піде на другий термін, якщо у 2024 році відбудуться вибори. Прямої відповіді він не дав, однак наголосив, що не покине країну під час війни.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю RTP.

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Глава держави зазначив, що під час війни Україна юридично не має права проводити вибори, однак він готовий вносити зміни до законодавства.

У Зеленського запитали, чи боїться він програшу на виборах.

"Я нічого не боюся", — наголосив він.

Президент вважає, що вибори повинні проходити повністю на території України, щоб мали можливість проголосувати військові та громадяни, які зараз перебувають за кордоном.

"Ми не можемо позбавити їх голосу. Я хочу, щоб все було законно і прозоро, як і на попередніх виборах. Я не хочу це пропустити", — зазначив Зеленський.

Український лідер наголосив, що існує питання ризиків атаки РФ та необхідності захисту виборчих дільниць.

У нього запитали, чи балотуватиметься він на виборах. Зеленський наголосив, що не покине свою країну під час війни.

"У 2024 році, якщо триватиме війна, і якщо вибори відбудуться, я ніколи в житті не покину свою країну", — додав він.

Нагадаємо, в Офісі Президента вважають, що вибори під час війни — це неможливо. Існує декілька причин, аби їх не влаштовувати.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський готовий провести вибори у 2024 році. Втім, їхнє проведення в умовах війни складно організувати, і це суперечить нинішньому законодавству.