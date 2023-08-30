Активно готуємося до перемовин та зустрічей, які заплановані на вересень, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі триває активна підготовка до перемовин та зустрічей, які заплановані на вересень. Він провів наради з міжнародниками, з українськими послами у відповідних країнах.

Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

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Зеленський заявив, що влада чітко бачить, з якими лідерами повинна зустрітися та переговорити, а також які результати повинна принести для країни.

"Велика нарада з представниками парламенту, з урядовцями, нашими міжнародниками щодо нашої готовності до відкриття переговорів про членство з Євросоюзом. Виконання рекомендацій. Необхідні законопроєкти, які вже підготовлені та за які потрібно проголосувати в парламенті. 226 голосів за кожне рішення для України в Євросоюзі – це обовʼязок", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні, 30 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО. Темою були військово-лікарські комісії.