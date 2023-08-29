Подоляк пояснив, чому вибори під час війни неможливі

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: google

В Офісі Президента вважають, що вибори під час війни — це неможливо. Існує декілька причин, аби їх не влаштовувати.

Про це заявив радник керівника Офісу Президент Михайло Подоляк в ефірі "Сніданок з 1+1".

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Подоляк наголосив, що згідно з українським законодавством, проводити вибори під час війни заборонено. Існує, як мінімум, п'ять причин, чому це не можливо, зокрема:

воєнний стан;

постійні атаки Росії;

неможливість проводити агітацію;

величезна кількість тимчасово переміщених людей;

ціна проведення виборів.

"Президент абсолютно реалістично дивиться, на відміну від багатьох людей, які достатньо дивно себе поводять. Вони думають, що є дві України — одна воює, а друга може займатися тим, чим займалася 33 роки, тобто опікуватись своїми політичними кар'єрами", — різко заявив радник керівника ОП.

Нагадаємо, що у Кремлі ретельно обирають кандидатів на президентські вибори 2024 для чинного президента Володимира Путіна. Реєструють тільки кандидатів не молодше 50 років, аби на їхньому фоні російський диктатор не виглядав старим дідом та набрав рекордні 80% голосів.